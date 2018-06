Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Japans Premierminister möchte auf jeden Fall - sofern es keine globale Krise gibt - an der geplanten Mehrwertsteuererhöhung im Fiskaljahr 2019 festhalten, machte gestern Shinzo Abe in einer Rede vor dem Parlament deutlich, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Angesichts des schrumpfenden Bruttoinlandsprodukts im ersten Quartal kämen nämlich bereits jetzt vermehrt Bedenken hinsichtlich dieser Steuererhöhung auf. Unterdessen seien die heute früh publizierten japanischen Einzelhandelsumsätze für den Monat Mai mit +0,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Der Einfluss auf das Kursgeschehen sei indes überschaubar geblieben, zumal sich der Euro ohnehin innerhalb seines kurzfristigen Abwärtstrends zwischen 126,60 und 129,40 EUR/JPY zu konsolidieren versuche. (28.06.2018/ac/a/m)