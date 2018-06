Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Nikkei Markit Einkaufsmanagerindex des Verarbeitenden Gewerbes überraschte am Freitag auf der positiven Seite und zeigt, dass der Sektor bislang "in diesem Jahr einen relativ soliden Aufwärtstrend aufweist", berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Einziger Wermutstropfen: Zum ersten Mal seit August 2016 sei die Zahl der neuen Exportaufträge zurückgegangen. Am Wechselkurs des Yen könne dies jedoch kaum gelegen haben. Denn trotz der immer wieder festgestellten Fluchtbewegung in Richtung Yen infolge der drohenden Eskalation des Handelskonfliktes zwischen den USA und Japan, habe sich der Yen im zweiten Quartal gegenüber dem Dollar sogar über 3 Prozent abgeschwächt. Im Vergleich zum Euro habe sich der Yen indes seit Anfang April tatsächlich um 2,3 Prozent befestigt. Im Wochenvergleich sei dieser Zugewinn allerdings überschaubar geblieben, und der Euro bleibe im kurzfristigen Abwärtstrend zwischen 128,50 und 124,80 EUR/JPY . (25.06.2018/ac/a/m)