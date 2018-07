Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Handelsbilanz Japans hat im Juni mit einem Überschuss von 721,4 Mrd. JPY (Vormonat -580,5 Mrd. JPY) positiv überrascht, so die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Während die Exporte nach China, dem größten Handelspartner, um 11,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen seien, habe sich im Verhältnis zu den USA dagegen ein Minus von 0,9 Prozent ergeben. Der Einfluss der Zahlen auf den Wechselkurs sei indes gering gewesen, weswegen sich der Euro (ISIN: EU0009652627, WKN: 965262) weiterhin in seinem kurzfristigen Aufwärtstrend zwischen 129,50 und 133,50 bewege. (19.07.2018/ac/a/m)