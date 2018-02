Wien (www.aktiencheck.de) - Laut der am vergangenen Mittwoch vom Zentralamt für Statistik (KSH) veröffentlichten vorläufigen Schätzung nahm Ungarns BIP-Wachstum im 4. Quartal stärker zu als erwartet, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG im Kommentar zum EUR/HUF (SIN: EU0006169864, WKN: 616986).



Gegenüber dem Vorjahr habe das Plus 4,4%, nach 3,9% im 3. Quartal betragen. Die Analystenschätzung sowie die des Konsens sei übertroffen worden. Bereinigt um Saison- und Kalendereffekte ergebe sich sogar ein Wert von 4,8%. Laut einer Stellungnahme des KSH im Anschluss an die Veröffentlichung hätten vor allem marktbasierte Dienstleistungen und der Bausektor zum Wachstum beigetragen. Für 2017 ergebe sich damit wohl eine Zunahme der Wirtschaftsleistung um 4% p.a. Das wäre der größte Zuwachs seit 2014. An den Finanzmärkten sei die Rendite für ungarische Staatsanleihen von ihrem Anfang Februar verzeichneten Spitzenwert gefallen und der Forint habe infolge der positiven BIP-Zahlen etwas fester tendiert. Folglich handle der EUR/HUF-Wechselkurs erneut in der Nähe seines 100-Tage gleitenden Durchschnitts von 311. In den beiden nächsten Monaten könnte EUR/HUF weiter um Niveaus von 310 handeln; allerdings dürften die unterschiedlichen geldpolitischen Perspektiven von MNB und anderen den EUR/HUF-Wechselkurs längerfristig in Richtung 315 treiben. (Ausgabe 04/2018) (20.02.2018/ac/a/m)







