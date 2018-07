Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Trotz der Sommerpause des Parlaments zeigt sich Theresa May in Sachen Brexit ausgesprochen aktiv, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Obwohl das britische Gesetz zur Regelung des Austritts aus der EU - European Union (Withdrawal) Act - erst im vergangenen Monat verabschiedet worden sei, möchte die Premierministerin vor dessen Inkrafttreten bereits eine Änderung vornehmen. Der gestern von May publizierte neue Gesetzesvorschlag sehe vor, dass das Vereinigte Königreich nach seinem formalen Austritt aus der EU am 31. März 2019 eine Übergangsphase anstrebe, während der die EU-Gesetze weiterhin bis Ende 2020 Bestand haben sollten. Damit würde, wahrscheinlich zum Ärger der Brexiteers, der Abschied von der EU-Jurisdiktion deutlich verzögert. Dies sei von den Pfund-Händlern zumindest positiv aufgenommen worden. Der Euro habe zwar gegenüber Sterling abermals nur marginal nachgegeben, verliere aber innerhalb seines kurzfristigen Aufwärtstrends zwischen 0,8860 und 0,8970 EUR/GBP nun bereits den dritten Tag hintereinander an Boden. (25.07.2018/ac/a/m)