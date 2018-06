Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Genau genommen ist nicht so recht klar, mit welchem Vorschlag Theresa May hinsichtlich einer Zoll-Vereinbarung für die Zeit nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU zu dem am 28. und 29. Juni stattfindenden EU-Gipfel reisen wird, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Immerhin handle es sich um den bislang größten Hemmschuh der Brexit-Verhandlungen mit Brüssel. Genau diese Unsicherheit könnte Händler eigentlich dazu veranlassen, Sterling zu verkaufen. Diesem Ansinnen stehe jedoch die Bank of England gegenüber. Denn mittlerweile würden die Märkte eine mehr als 50-prozentige Wahrscheinlichkeit einpreisen, dass die Bank bereits im August die Zinsen um 25 Basispunkte anheben werde. Per saldo habe sich der Euro gestern jedoch gegenüber dem Pfund durchsetzen können und in den oberen Teil seiner Konsolidierung zwischen 0,8690 und 0,8835/40 EUR/GBP eingezogen. (26.06.2018/ac/a/m)