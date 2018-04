Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die britischen Inflationsdaten für den Monat März sind durchweg niedriger als erwartet ausgefallen, so die Analysten der Deutschen Bank im Kommentar zum EUR/GBP Das gelte für den Konsumentenpreisindex, der gegenüber dem Vormonat mit 0,3 Prozent im Plus erwartet, aber dann nur mit +0,1 Prozent publiziert worden sei, wie auch für die Jahresinflation, die in der Kernrate mit +2,3 Prozent nicht nur unter den Erwartungen (+2,5 Prozent), sondern auch noch unter dem Wert des Vormonats gelegen habe. Nach den am Dienstag bereits enttäuschend ausgefallenen durchschnittlichen Wochenlöhnen dürfte sich die Zahl derjenigen, die im Mai mit einem Zinsschritt der Bank of England rechnen würden - gemäß einer Reuters Umfrage seien dies vor Veröffentlichung der Inflationsdaten 90 Prozent der befragten Ökonomen gewesen - mittlerweile verringert haben.Zumindest habe sich der Euro von seinem wichtigen Nachfrageniveau bei 0,8620/25 (geringfügig modifiziert, Auslöser für einen sich beschleunigenden kurzfristigen Abwärtstrend) deutlich abgestoßen. Allerdings müsste für eine nachhaltigere Stabilisierung die Marke von 0,8755 überwunden werden. (19.04.2018/ac/a/m)