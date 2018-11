Jeder einzelne Rücktritt habe überdies dem Britischen Pfund bis zum Mittag einen Stoß versetzt, so dass Sterling gegenüber dem US-Dollar vorübergehend rund 2,0 und gegenüber dem Euro in der Spitze 2,2 Prozent an Wert verloren habe.



Am Nachmittag sei schließlich bekannt geworden, dass der britische Abgeordnete und führende Brexiteer der britischen Konservativen, Jacob Rees-Mogg, ein Misstrauensvotum gegen die Premierministerin anstrengen wolle. Für die Einleitung dieses Votums müssten 48 Briefe von Abgeordneten beim Chef des für das Votum zuständigen Ausschusses eingehen, was bislang nicht der Fall gewesen sei. Aber selbst, wenn diese Abstimmung eingeleitet würde, müssten die Brexit-Hardliner 159 Stimmen (dies entspreche 51 Prozent der Tory-Abgeordneten) zusammenbringen, um Theresa May zu stürzen.



Zwar habe Rees-Mogg in Aussicht gestellt, dass es nicht eine Sache von Monaten - im Jahr 2005 habe es schon einmal ein Misstrauensvotum gegeben, bei dem David Cameron nach zwei Monaten seinen Vorgänger abgelöst habe -, sondern lediglich von Wochen sei, um Theresa May zu ersetzen. Indes: Sollte Theresa May ein solches Misstrauensvotum überstehen, bliebe sie weitere zwölf Monate im Amt, ohne gestürzt werden zu können. Und sollte May tatsächlich abgelöst werden, wäre noch lange nicht klar, welche alternative Brexit-Strategie die "Rebellen" anzubieten hätten. Eine Strategie, die letztlich ebenfalls im Unterhaus scheitern könnte.



Der Euro habe sich jedenfalls gegenüber dem Britischen Pfund aus seinem kurzfristigen schmalen Abwärtstrend befreit und versuche nun, zwischen 0,8700 und 0,9025 (ISIN: EU0009653088, WKN: 965308) zumindest kurzfristig ein Gleichgewicht zu finden. (16.11.2018/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Es wäre wahrscheinlich zu schön gewesen, um wahr zu sein. Vertreter von EU und Großbritanniens einigen sich auf ein vorläufiges Brexit-Abkommen, das Kabinett Theresa Mays billigt diesen Entwurf, und alles Weitere wird bei einem Sondergipfel mit der EU, auf Einladung von EU-Ratspräsident Donald Tusk, am 25. November besprochen, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Wohl wissend, dass danach sowohl das britische Unterhaus als auch das Europaparlament dem derzeit 585 Seiten umfassenden Werk noch zustimmen müssten. Und tatsächlich habe es gestern noch in aller Frühe so ausgesehen, als ob sich die positive Stimmung des Vorabends zumindest noch ein paar Stunden konservieren ließe. Doch dann hätten sich die Ereignisse überschlagen: Brexit-Minister Dominic Raab sei zurückgetreten, gefolgt von der Arbeitsministerin Esther McVey und der Brexit-Staatssekretärin Suella Braverman. Auch der britische Nordirland-Staatssekretär Shailesh Vara habe das Handtuch geworfen. Rücktritte aus Protest gegen das geplante Abkommen zum Brexit. Hauptkritikpunkt dürfte vor allem der Teil des Vertragswerks gewesen sein, der es Großbritannien und der EU erlaube, die dem Brexit folgende Übergangsphase nach deren Ende im Dezember 2020 einmalig zu verlängern. Denn damit wäre die Mitgliedschaft Großbritanniens in der Zollunion mit der EU womöglich um Jahre ausgedehnt worden.