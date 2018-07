Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nun haben die sogenannten "Brexiteers" innerhalb der Conservative Party doch noch einen Erfolg für sich verbuchen können, so die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Zuvor habe es interessanterweise einen Vorschlag der früheren Erziehungsministerin Justine Greening gegeben. Die zum Lager der "Remainers" zählende Abgeordnete habe nämlich ein zweites Referendum vorgeschlagen, ein Schritt, der bislang hauptsächlich von Abgeordneten der Opposition ins Spiel gebracht worden sei. Ihr Vorschlag: Die Bevölkerung solle bei dieser Abstimmung drei Wahlmöglichkeiten bekommen. Ob sie einen Brexit à la Chequers, einen Brexit ohne Abkommen oder, drittens, überhaupt keinen Brexit wollten. Allerdings habe dieser Plan keine Zustimmung gefunden.Am Ende sei die Situation für die Sterling-Händler relativ unübersichtlich geblieben, sodass der Euro (ISIN: EU0009653088, WKN: 965308) nach anfänglicher Schwäche sich wieder zum Tagesschluss erholt habe. Er bewege sich damit weiterhin innerhalb seines schwachen Aufwärtstrends zwischen 0,8780 und 0,8965. (17.07.2018/ac/a/m)