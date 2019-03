Paris (www.aktiencheck.de) - Die Lage rund um den Brexit bleibt konfus, wenngleich nach dem jüngsten Abstimmungsmarathon im britischen Unterhaus wahrscheinlich ist - sofern die 27 EU-Staaten zustimmen - dass der Brexit verschoben wird, aber bis wann, ist noch unklar, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Kurzum: Das Währungspaar EUR/GBP (ISIN EU0009653088/ WKN 965308) sei weiterhin von zahlreichen Szenarien geprägt. Fakt sei jedoch, dass der Euro im Vergleich zum Pfund seit dem Jahreswechsel Federn habe lassen müssen. Man könnte fast annehmen, die Union würde unter dem Brexit mehr leiden als umgekehrt.



Doch die Richtung des Währungspaars werde auch von anderen Faktoren bestimmt. Erst kürzlich habe die EZB ihrer ohnehin zögerlichen Zinswende eine Absage erteilt. Bis 2020 könnten die Leitzinsen in der Eurozone auf dem aktuell niedrigen Niveau verharren. Hinzu komme, dass Kreditspritzen an Banken auch weiterhin bestehen bleiben würden: Ab September 2019 werde es bis März 2021 Tranchen mit zweijähriger Laufzeit geben. Die Maßnahmen würden vom Markt als Indiz für Schwäche gedeutet. Trotz der heiklen Lage in Großbritannien neige der Euro daher zur Schwäche. Wie sich das Währungspaar künftig entwickeln werde, sei angesichts dieser Gemengelage kaum seriös zu prognostizieren. Erst wenn das Währungspaar die Spanne von 0,85 bis 0,90 nachhaltig verlasse, sei mit Impulsen zu rechnen - entweder in die eine oder andere Richtung. (15.03.2019/ac/a/m)



