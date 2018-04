Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Ergebnisse der PMIs für den Bau- und Dienstleistungssektor waren zuletzt sehr enttäuschend, so die Analysten der Nord LB im Kommentar zum Währungspaar EUR/GBP Der starke Rückgang habe Zweifel am Markt ausgelöst, ob die BoE tatsächlich schon im Mai eine Zinsanhebung vornehmen werde. Die Analysten würden allerdings zunächst bei ihrer Prognose bleiben, wonach die Notenbank im kommenden Monat erneut an der Zinsschraube drehen und die Bank Rate anheben werde. Entsprechend bewege sich das Pfund auch weiterhin in dem Spannungsfeld zwischen Brexit-Unsicherheit auf der einen und Zinserhöhungserwartungen auf der anderen Seite. (11.04.2018/ac/a/m)