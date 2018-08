Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Manchmal verbreiten sich durchaus wichtige Meldungen noch auf ganz althergebrachte Weise, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".So geschehen am vergangenen Freitag, als sich der Gouverneur der Bank of England (BoE), Mark Carney, in einem Radio-Interview zum Thema Brexit geäußert und vor einem ungeregelten Ausstieg seines Landes aus der Europäischen Union gewarnt habe. Die Wahrscheinlichkeit eines harten Brexits sei "unangenehm hoch", habe der Notenbankchef im Radiosender BBC Radio 4 wissen lassen. Sorgen um den Brexit würden derzeit auch den britischen Dienstleistungssektor belasten, dessen Einkaufsmanagerindex (PMI) am Freitag auf 53,5 Punkte geschmolzen und damit deutlich hinter den Erwartungen geblieben sei. Wie das veröffentlichende IHS Markit Institut mitgeteilt habe, hätten die Teilnehmer Brexit-Sorgen als Schlüsselfaktor für das zurückhaltende Investitionsverhalten bezeichnet. Unterdessen suche Premierministerin Theresa May weiterhin ihr Brexit-Heil in bilateralen Gesprächen - diesmal mit dem französischen Präsidenten Macron. Bei Europa-Abgeordneten stoße diese Vorgehensweise jedoch überwiegend auf Kritik.Pfund-Händler hätten am Freitag nicht weiter auf die Meldungen angeschlagen. Gegenüber dem Euro bleibe Sterling weiter in der Defensive, allerdings würden alle Bewegungen in einem überschaubaren Rahmen innerhalb der großen Seitwärtsbewegung zwischen 0,8790/95 und 0,8990 EUR/GBP erfolgen. (06.08.2018/ac/a/m)