Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nun ist auch der Einkaufsmanagerindex der Dienstleister im Vereinigten Königreich unerwartet gestiegen, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Während Ökonomen im Mittel einen Index gegenüber Mai von unverändert 54,0 erwartet hätten, hätten die Zahlen von Markit nun einen Wert von 55,1 gezeigt. Kein Wunder, dass nach den guten Zahlen für das Verarbeitende Gewerbe, die bereits am Montag publiziert worden seien, nunmehr die Wachstumserwartungen nach oben geschraubt worden seien: IHS Markit vermute, dass sich das Wachstum im zweiten Quartal mit 0,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal verdoppelt habe. Und das, obwohl wegen der Brexit-Unsicherheit vielerorts Investments zurückgehalten worden seien. Damit habe sich Sterling gestern auch gegenüber dem Euro befestigt, dessen kurzfristiger Aufwärtstrend zwischen 0,8755 und 0,8945 EUR/GBP bereits jetzt zum Erliegen zu kommen drohe. (05.07.2018/ac/a/m)