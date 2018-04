Paris (www.aktiencheck.de) - Die Zeiten überaus hoher Wachstumsraten in Großbritannien dürften erst einmal der Vergangenheit angehören, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Das Britische Pfund habe in den vergangenen Wochen dennoch recht deutlich zum Euro aufgewertet. Ein Grund: Die Bank of England (BoE) spiele trotz der Gefahr eines nachlassenden Wachstums mit Gedanken, den Leitzins in Höhe von derzeit 0,5 Prozent anzuheben. Einige Experten würden bereits auf der BoE-Sitzung am 10. Mai eine Leitzinsanhebung erwarten. Bauchschmerzen bereite den britischen Währungshütern vor allem die Inflation in Höhe von 2,7 Prozent. Nach der Ankündigung Großbritanniens, der EU den Rücken kehren zu wollen, sei das Pfund kräftig eingebrochen; in der Folge hätten importierte Güter die Inflation angeheizt.Sollte BoE-Chef Mark Carney zeitnah an der Zinsschraube drehen, könnte das Pfund im Vergleich zum Euro weiter an Wert zulegen. Welche wirtschaftlichen Auswirkungen ein solcher Schritt auf mittlere Sicht haben würde, bliebe aber abzuwarten. Abzuwarten bleibe auch, wie das Pfund reagiere, falls die zuletzt eher freundlich geführten Brexit-Verhandlungen wieder an Schärfe gewinnen würden. (06.04.2018/ac/a/m)