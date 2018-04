EUR/GBP: Die Stärke von Sterling bleibt bemerkenswert

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In der vergangenen Woche war es der Chef der britischen Handelskammer, der beklagte, die heimische Nachfrage sei so schlecht wie seit dem vierten Quartal 2016 nicht mehr, so die Analysten der Deutschen Bank im Kommentar zum EUR/GBP (ISIN EU0009653088/ WKN 965308).

Und gestern habe das Kreditkartenunternehmen Visa die inflationsbereinigten Ausgaben der Konsumenten für das erste Quartal 2018 veröffentlicht, die gegenüber dem Vorjahr um 1,4 Prozent gefallen seien - immerhin handle es sich um den stärksten Rückgang seit dem vierten Quartal 2012. Darüber hinaus seien die Online-Umsätze zum ersten Mal seit zehn Monaten gesunken. Visa, deren Umsätze etwa ein Drittel der britischen Verbraucherausgaben ausmachen würden, zeige sich allerdings zuversichtlich, dass dieser Rückgang vor allen Dingen nur auf das schneereiche Wetter zurückzuführen sei.

Dennoch bleibe die Stärke von Sterling bemerkenswert, so dass sich der Euro nicht mehr so recht von seinem Nachfrageniveau bei 0,8625/30 lösen könne. Darunter würde sich der kurzfristige Abwärtstrend beschleunigen und zwischen 0,8500 und 0,8700 verlaufen. Eine Stabilisierung sei nach wie vor erst jenseits von 0,8770 angezeigt.