Nachdem es Premierministerin May mit Mühe gelungen sei, ihr Kabinett auf einen dicht am bisherigen Binnenmarkt ausgerichteten und der "Rosinenpickerei" nicht unverdächtigen Brexit-Kurs einzuschwören, seien zunächst Brexit-Minister Davis und kurz darauf Außenminister Johnson zurückgetreten. Das Pfund pendle gegenüber dem Euro (ISIN: EU0009653088, WKN: 965308) weiter zwischen 0,88 und 0,89 GBP und werde von den Brexit-Unsicherheiten belastet. (11.07.2018/ac/a/m)





