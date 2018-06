Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Index der britischen Immobilienpreise ist der Bausparkasse Nationwide zufolge im Juni gegenüber dem Vorjahr nur noch um 2 Prozent gestiegen, lag aber immerhin über den Erwartungen der Ökonomen, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Allerdings handle es sich um den schwächsten Zuwachs seit fünf Jahren. Besonders auffällig: Londoner Immobilienpreise hätten mit einem Minus von 1,9 Prozent sogar besonders stark nachgegeben. Dafür hätten die von der CBI (Confederation of British Industry) veröffentlichten Daten zum Einzelhandel positiv überrascht: Die Netto-Zahl derjenigen Einzelhändler, die einen Anstieg ihrer Umsätze im Juni berichtet hätten, sei auf +32 (Vormonat +11) gestiegen. Am Ende habe sich jedoch Sterling gegenüber dem Vortag minimal abgeschwächt - der Euro bewege sich weiterhin innerhalb seiner Konsolidierung zwischen 0,8690 und 0,8840 EUR/GBP . (28.06.2018/ac/a/m)