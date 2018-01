Von einigen verbalen Schlagabtäuschen zwischen einzelnen Offiziellen abgesehen, seien auch die Brexit-Verhandlungen in ihre wohlverdiente Weihnachtspause gegangen. Somit habe EUR/GBP in einer relativ engen Spannbreite von 0,88 bis 0,89 verharrt. Mit der Wiederaufnahme der Verhandlungen dürfte sich der Brexit allerdings in den nächsten Wochen wieder in den Vordergrund drängen. Insbesondere eine Einigung auf eine Übergangslösung bis Ende März werde der nächste wichtige Meilenstein sein.



EUR/GBP habe in dem vergangenen Berichtszeitraum unverändert seitwärts gehandelt (0,8700 bis 0,9040/50). Wochenschlusskurse außerhalb dieser Range dürften die eingeschlagene Richtung verstärken. Die technischen Indikatoren würden aktuell ein neutrales Bild zeichnen. Kurse oberhalb von 0,8935 würden einen Test des oberen Widerstands vermuten lassen. In dem derzeitigen Bild des Range Handels werde ein Test auf der oberen Seite leicht favorisiert.



Das britische Brexit-Referendum habe das Pfund bereits seit Ende 2015 stark abwerten lassen. Nun, im Brexit-Prozess, suche die Währung nach einem neuen Gleichgewicht. Hohe Schwankungen und ein Abwertungsrisiko würden ständige Begleiter bleiben. Aufgrund großer politischer und wirtschaftlicher Unsicherheit über die zukünftigen britischen Handelsbeziehungen zur EU dürfte das Pfund deutlich schwächer notieren als vor dem Brexit-Referendum (damals unter 0,80 EUR/GBP) und in den kommenden zwei Jahren zwischen einem EUR/GBP-Kurs von 0,85 und 0,95 schwanken - je nach Verlauf der Austrittsverhandlungen. Die Bank of England dürfte sich nach der Zinsanhebung auf 0,50% im November 2017 mit dem nächsten Schritt mindestens bis Ende 2018 Zeit lassen. (Ausgabe Januar/Februar 2018) (17.01.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das Britische Pfund hatte einen relativ ruhigen Jahresausklang, so die Analysten der DekaBank.Schwankungen gegenüber dem Euro seien in erster Linie auf die Entwicklung der Gemeinschaftswährung zurückzuführen gewesen, während eigene Impulse aus UK größtenteils ausgeblieben seien. Die Datenlage in den letzten Wochen habe sich moderat positiv gezeigt. Die Einkaufsmanagerindices hätten sich zwar in unterschiedliche Richtungen bewegt, seien jedoch beide auf hohem Niveau gewesen. Die Industrieproduktion für November habe solide zugelegt, während der Einzelhandel von einem durchwachsenen Weihnachtsgeschäft berichte.