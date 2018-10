Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Während sich einige Briten bei den Brexit-Verhandlungen vor Stillstand fürchten, fühlen sich Brexit-Hardliner gerade mit einer Bewegung der anderen Art ziemlich unwohl: dem "People's Vote March", berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Der Appell möge, trotz seiner Klarheit, nicht wie gefordert in einem neuen Volksentscheid münden. Jedoch könnte er bei allen Verhandlungsbeteiligten ein wichtiges Signal setzen, dass man sich zumindest einvernehmlich auf eine Regelung für die Ausstiegsmodalitäten einige. EU-Ratspräsident Donald Tusk und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hätten sich nach Ende des EU-Gipfels zuversichtlich gezeigt, aber auch die britische Premierministerin Theresa May und Bundeskanzlerin Angela Merkel hätten sich optimistisch gegeben, rechtzeitig zu einem Kompromiss zu finden.Der Euro habe die vergangene Woche erholt beendet und sogar den kurzfristigen Abwärtstrend neutralisieren können. Um jedoch wieder nach oben zu streben, müsse er noch eine entscheidende Hürde bei 0,8850 EUR/GBP nehmen. (22.10.2018/ac/a/m)