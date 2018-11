Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nahezu geschmacklos wirkte es, als noch in der Nacht zum Dienstag in einem Pressebericht der britischen Times bekannt wurde, dass Brexiteers von Theresa Mays eigener Partei einen sonderbaren Vorschlag unterbreitet haben sollen, so die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Angeblich wären diese Rebellen bereit, den umstrittenen Deal von Theresa May unter der Bedingung zu unterstützen, dass sie sich auf ein Rücktrittsdatum festlegen würde. Der Vorschlag sei in zweierlei Hinsicht pikant. Zum einen hätten die Brexiteers bislang offiziell erst 25 der 48 notwendigen Stimmen zusammen bekommen, um ein Misstrauensvotum gegen Theresa May anzustrengen. Auch wenn bislang darüber hinaus noch eine unbekannte Anzahl von Briefen beim Vorsitzenden des dafür zuständigen 1922-Ausschusses eingegangen sein dürften, sei die kritische Zahl offenbar immer noch nicht erreicht. Zum anderen könnte sich Theresa May, selbst wenn es ihr gelänge, die ganze Konservative Partei hinter sich zu vereinen, immer noch nicht sicher sein, ob der Brexit-Deal mit der EU das Unterhaus passieren würde. Denn die nordirische DUP im Unterhaus habe gestern noch einmal klar gemacht, dass sie dem Abkommen in der derzeitigen Form (Anm.: Auch wenn sich dies bis zum 11. Dezember noch ändern könne) nicht zustimmen werde.Und so habe es kaum jemanden gewundert, dass Sterling gestern zumindest zeitweise gegenüber dem Euro deutlicher nachgegeben habe. Doch dieser sei weiterhin in seiner angedachten Seitwärtsspanne zwischen 0,8730 und 0,9025 EUR/GBP (ISIN: EU0009653088, WKN: 965308) gefangen geblieben. (28.11.2018/ac/a/m)