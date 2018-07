Linz (www.aktiencheck.de) - Der Brexit-Minister David Davis ist in der Nacht auf Montag zurückgetreten, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der Außenminister Boris Johnson habe ebenfalls sein Amt niedergelegt. Beide würden als starke Befürworter des Brexits gelten. Der Devisenmarkt werte den Abgang der Hardliner positiv für weitere Brexit-Verhandlungen mit der EU. Spannend werde es für das Pfund am Donnerstag. Die britische Regierung werde einen "Vorschlag" veröffentlichen, wie aus Sicht Englands der Brexit aussehen könnte. Wir rechnen weiterhin mit einem volatilen Handel in EUR/GBP und erwarten eine Handelsrange von 0,8800 bis 0,8900, so die Oberbank. (10.07.2018/ac/a/m)