EUR/GBP: Brexit - Verfahrensweise einiger wichtiger Vorhaben mittlerweile klarer geworden

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Es wird sicherlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen, bis alle Bedingungen für den Austritt Großbritanniens aus der EU endgültig ausgehandelt sein werden, so die Analysten der Deutschen Bank im Kommentar zum EUR/GBP (ISIN EU0009653088/ WKN 965308).

Aber immerhin sei mittlerweile die Verfahrensweise einiger wichtiger Vorhaben klarer geworden. Beispielsweise, was die Entsendung von Mitarbeitern aus bzw. in das Vereinigte Königreich angehe. Wie gestalte sich die Aufenthaltsgenehmigung, wie die steuer- und sozialversicherungsrechtliche Beurteilung? Ein Whitepaper des Bundes der Auslands-Erwerbstätigen (BDAE), das auf dem aktuellen Verhandlungsstand basiere, helfe, die Neuerungen einzuordnen und sich auf Veränderungen einzustellen. So könne sich die Wirtschaft rasch an neue Gegebenheiten anpassen und da weitermachen, wo der Brexit-Schock Abläufe unterbrochen habe. In welchem Verhältnis sich der Wettbewerb zwischen EU und UK im neuen Umfeld letztendlich verteilen werde, sei allerdings noch offen.

Diese Bewertungsunsicherheit spiegele sich auch in der monatelangen Seitwärtsbewegung von Euro und Pfund wider. Die breite Konsolidierung sei vergangene Woche zwar kurzzeitig nach unten verlassen worden, sei aber wie erwartet bei 0,8625/30 auf gute Nachfrage gestoßen. Eine Stabilisierung sei nun schon früher, bei 0,8770, möglich. (16.04.2018/ac/a/m)