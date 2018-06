Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Obwohl kaum jemand vom heutigen Tagesordnungspunkt "Brexit" beim EU-Gipfel nennenswerte Ergebnisse erwartet, ist mit einem Male selbst gegenüber dem Euro eine auffällige Pfund-Schwäche entstanden, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Dies möge den von EU-Vertretern mit dem Begriff "Fallschirm" umschriebenen Vorbereitungen von Notfallplänen für die ersten Tage nach einem so genannten "hard brexit" geschuldet sein. Zumindest scheine die Möglichkeit, dass es eventuell gar keinen Brexit-Deal geben könnte, für die Akteure angesichts des laufenden Gipfels aus psychologischer Sicht "greifbarer" zu werden. Auch scheinen die Erwartungen hinsichtlich eines Zinsschritts in diesem Jahr leicht zurückzugehen - die implizite Wahrscheinlichkeit dafür lag gestern nur noch bei 85 Prozent, so die Deutsche Bank AG.Unterdessen habe der Euro die Obergrenze seiner seit Anfang Mai bestehenden Konsolidierung deutlich überschritten und befinde sich nun in einem (allerdings schwachen) kurzfristigen Aufwärtstrend, der zwischen 0,8735 und 0,8935 EUR/GBP verlaufe. (29.06.2018/ac/a/m)