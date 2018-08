Zürich (www.aktiencheck.de) - In den vergangenen Monaten war das Währungspaar EUR/CHF (ISIN: EU0009654078, WKN: 965407) in einer massiven Aufwärtsbewegung von 1,060 CHF bis an den zentralen langfristigen Widerstand bei 1,200 CHF haussiert, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Ausblick: Auf dem aktuellen Niveau könnte sich bei EUR/CHF bald eine deutliche Erholung anschließen. Ob diese jedoch ausreiche, den Abwärtstrend seit Mai zu beenden, sei aktuell noch fraglich. Die Long-Szenarien: Gelinge es der Käuferseite, die 1,138 CHF-Marke zu verteidigen, wäre zunächst ein Anstieg bis 1,149 und 1,154 CHF wahrscheinlich. Könne diese Hürde ebenfalls überschritten werden, käme es zu einem Angriff auf den Widerstand bei 1,165 CHF. Darüber könnte es sogar zu einem vorübergehenden Aufwärtsimpuls bis 1,171 CHF kommen, ehe die Bären jedoch wieder in das Geschehen eingreifen und den Wert erneut bis 1,154 CHF drücken dürften. Aktuell würde erst ein Anstieg über 1,171 CHF für ein Kaufsignal sorgen, dem ein Angriff auf die 1,183 CHF-Marke folgen könnte.Die Short-Szenarien: Nachdem der übergeordnete Abwärtstrend intakt sei, müsse jedoch auch ein Ausverkauf unter 1,138 CHF eingeplant werden. Ein Unterschreiten der Marke würde die Unterstützung bei 1,120 CHF auf den Plan rufen. Dort könnte sich eine mittelfristige Bodenbildung und darauffolgender Wiederanstieg über 1,154 CHF anschließen. Bei einem Bruch der Marke wäre dagegen ein Verkaufssignal mit einem Ziel bei 1,108 CHF aktiviert. (10.08.2018/ac/a/m)