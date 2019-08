Paris (www.aktiencheck.de) - Nicht nur die Konjunkturdynamik in der Eurozone lässt derzeit ein wenig zu wünschen übrig, auch die Schweizer Wirtschaft strotzt derzeit nicht unbedingt vor Kraft, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Zwar würden die Daten zum Bruttoinlandsprodukt erst Anfang September veröffentlicht, aber es sei davon auszugehen, dass das Wachstum der Eidgenossen - so wie in vielen weiteren Staaten in Europa - im zweiten Quartal an Fahrt verloren haben dürfte. Passend dazu fahre die Schweizerische Nationalbank (SNB) schon lange einen extrem expansiven Kurs. Der Leitzins verharre nun schon seit Anfang 2015 bei -0,75 Prozent. Der Franken sei hingegen dennoch äußerst gefragt. Ein Grund: Vor allem in so turbulenten Zeiten wie derzeit würden sich Anleger wohl mit dem Franken fühlen. So habe die eidgenössische Währung seit Mai im Vergleich zum Euro um gut 4 Prozent aufgewertet. Und dies, obwohl die SNB offenbar schon seit Wochen am Devisenmarkt interveniere. Ohne diese - von der SNB nicht offiziell bestätigten - milliardenschweren Interventionen wäre die Franken-Aufwertung also noch kräftiger ausgefallen.



Solange der schwelende Handelskonflikt zwischen den USA und China und die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten anhalten würden, könnte der Franken weiterhin stark nachgefragt werden und im Vergleich zum Euro noch ein wenig Luft nach oben haben. Sollte hingegen zeitnah Ruhe einkehren, dürfte der Franken schnell und kräftig abwerten. (Ausgabe vom 23.08.2019) (26.08.2019/ac/a/m)



