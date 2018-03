Hannover (www.aktiencheck.de) - Allmählich gewinnt die Schweizer Wirtschaft an Fahrt, so die Analysten der Nord LB im Kommentar zum EUR/CHF Das reale BIP habe im vierten Quartal um +0,6% Q/Q zugelegt. Zudem sei der PMI Industrie im Februar auf 65,5 Punkte geklettert und signalisiere so anhaltend hohes Wachstum. Die Inflationsrate sei hingegen im Februar nochmals leicht auf 0,6% Y/Y gesunken. Nach dem jüngsten Volatilitätssprung und im Umfeld erhöhter Unsicherheit (Trumps Strafzollpläne) dürften EZB und SNB im März vorsichtig agieren. (07.03.2018/ac/a/m)