Ausblick: Da die kleine Verschnaufpause oberhalb der 200-Tage-Linie geendet sei, seien die Bullen weiter eindeutig im Vorteil. Der Index könne oberhalb von 3.260 Punkten direkt weiter durchstarten.



Die Long-Szenarien: Solange der Index sein letztes Verlaufstief bei 3.273 Punkten verteidige, hätten die Käufer gute Chancen auf ein neues Verlaufshoch über 3.340 Punkte. Ideal wäre ein Anstieg auf 3.370 Punkte, denn dort würde der Index auf seine Abwärtstrendlinie von Anfang 2018 treffen, sodass dort größere Gewinnmitnahmen stattfinden könnten.



Die Short-Szenarien: Unterhalb von 3.273 Punkten könnte sich die Konsolidierung bis ca. 3.244 Punkte fortsetzen. Doch auf diesem Kursniveau dürften spätestens die Bullen stärker dagegenhalten, sodass womöglich ein Intraday-Reversal stattfinden könnte. Ein Tagesschlusskurs unter 3.240 Punkten dürfte dagegen zum Test der runden 3.200 Punkte-Marke führen. (13.03.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der EURO STOXX 50-Index konnte in den vergangenen Tagen seine beeindruckende Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Die ausgebildeten Muster müssten weiter bullish interpretiert werden. Zuletzt habe der Index nach einem neuen Verlaufshoch bei 3.340 Punkten an der Unterstützungszone bei 3.280 Punkten ein bullishes Reversal einleiten können. Die 200-Tage-Linie bei diesem Index verlaufe bei 3.262 Punkten und bilde zusammen mit der horizontalen Unterstützungszone einen markanten Support. Da sich der EMA50 bei 3.215 Punkten bewege, sei mit einem "Golden-Cross" frühestens in zwei Wochen zu rechnen. Von einem "Golden Cross" werde gesprochen, wenn der kurzfristige gleitende Durchschnitt den langfristigen gleitenden Durchschnitt von unten nach oben durchschneide.