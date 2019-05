Ausblick: Bei 3.400 Punkten erreiche der EURO STOXX 50-Index bereits eine wichtige Unterstützungszone. Sollte dieses Kursniveau nicht auf Tagesschlusskursbasis unterboten werden, könnte die Korrektur also bereits am EMA50 enden.



Die Long-Szenarien: Die Überkauftheit der letzten Tage sei mit dem aktuellen Rücksetzer deutlich abgebaut worden. Könnten die Bullen heute an der 3.400 Punkte-Marke eine bullishe Umkehrkerze auf das Parkett zaubern, dürfte anschließend ein erneutes Anlaufen der 3.500 Punkte-Marke erfolgen. Ein Tagesschlusskurs über 3.520 Punkte würde ein neues Kaufsignal mit Ziel 3.570 Punkte generieren. Auf diesem Kursniveau träfe der Index dann jedoch auf seine dominante Abwärtstrendlinie.



Die Short-Szenarien: Falle der Index heute deutlich unter die 3.400 Punkte-Marke zurück, dürfte ein Rückgang bis zur 200-Tage-Linie bei 3.315 Punkten bevorstehen. Knapp über dieser vielbeachteten Durchschnittslinie befinde sich bei 3.340 Punkten eine weitere Unterstützungszone, die eine Trendumkehr einleiten könnte. (08.05.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Die Rally im EURO STOXX 50-Index wurde in dieser Woche unterbrochen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.In der vergangenen habe sich der Rückgang bereits angedeutet, denn der Index sei wiederholt an der 3.515 Punkte-Marke gescheitert. Somit habe sich die letzte Annahme bestätigt, dass der Index vermutlich die 3.500 Punkte-Marke nicht nachhaltig überwinden könne. Vergangenen Freitag habe der Index noch knapp über der 3.500 Punkte-Marke geschlossen. Nur zwei Handelstage später touchiere der Basiswert den EMA50 im Tageschart bei 3.400 Punkten. Das gestrige Tagestief habe nahezu exakt auf dieser Durchschnittslinie gelegen. Die weitaus wichtigere Durchschnittslinie EMA200 verlaufe in den nächsten Tagen bei 3.315 Punkten und könnte ein Korrekturziel der Bären darstellen.