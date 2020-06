Paris (www.aktiencheck.de) - Noch einsteigen oder die nächste Korrektur abwarten? Diese Frage stellen sich derzeit sicherlich zahlreiche Anleger - auch was einen möglichen Einstieg in den EURO STOXX 50 angeht, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Doch nicht nur die zusätzliche Liquidität könnte den EURO STOXX 50 stützen. Hinzu würden politische Stützungsmaßnahmen und die Hoffnung auf ein Abebben der Infektionszahlen kommen. Mut würden aber auch einige der jüngst veröffentlichten Konjunkturdaten machen; würden sie doch eine kräftige Belebung der Wirtschaft signalisieren.So seien etwa die Euroraum-Einkaufsmanagerindices für den Dienstleistungsbereich und für das Verarbeitende Gewerbe im Juni kräftig gestiegen. Während der Dienstleistungssektor von 30,5 auf 47,3 Punkte zugelegt habe, habe das Pendant für den Industriebereich einen Satz von 39,4 auf 46,9 Zähler gemacht. Zwar schweben nach wie vor einige Risiken über den Kapitalmärkten, doch scheinen die Chancen auf weitere Kurszuwächse derzeit noch ein wenig größer, so die Analysten der BNP Paribas. Vielleicht helfe dieser Chancenüberhang auch unentschlossenen Anlegern bei ihrer Entscheidungsfindung. (26.06.2020/ac/a/m)