Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Analog zum DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) musste auch der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) zuletzt drei Abwärtskurslücken in enger zeitlicher Folge hinnehmen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Das schnelle Schließen des gestrigen Gaps wecke aber Hoffnungen, dass im Gegensatz zu den deutschen "blue chips" die Kumulationsunterstützung aus der 200-Tage-Linie (akt. bei 4.073 Punkten) und dem 23,6%-Fibonacci-Retracement des Hausseimpulses seit Ende Oktober 2020 (4.063 Punkte) verteidigt werden könne. Charttechnisch sei das Halten dieser Bastion aber auch nötig, denn ansonsten müssten Investoren einen weiteren Rücklauf bis zu den Hochpunkten vom Februar 2020 und vom April 2015 bei 3.867/3.836 Punkten einkalkulieren. Für einen Silberstreif sorge der RSI. Aufgrund der scharfen Kursverluste der letzten Tage notiere der Oszillator inzwischen im überverkauften Terrain. Dennoch sei für eine Stabilisierung ein Spurt über das gestrige Tageshoch bei 4.111 Punkten notwendig. Eine positive Weichenstellung besitze den Charme, dass dann auch das Szenario "Halten der langfristigen Glättung" deutlich an Konturen gewinne. (01.12.2021/ac/a/m)

