Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Dieses Level entscheidet darüber, ob es beim EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) zu einer Weihnachts-(erholungs)rally kommt oder nicht, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Gemeint sei der ehemalige Kreuzwiderstand aus der Parallelen zum Abwärtstrend seit Januar (akt. bei 3.083 Punkten) und den Tiefpunkten vom Oktober/November bei 3.091/3.101 Punkten. Dass die europäischen Standardwerte möglicherweise zu schnell zu stark gefallen seien, würden z. B. verschiedene Indikatoren signalisieren. So würden sowohl der RSI als auch der MACD positive Divergenzen ausweisen, indem das jüngste Jahrestief (3.008 Punkte) nicht mehr durch entsprechende Indikatorenpendants bestätigt worden sei. Nach einem zweistelligen Kursminus im bisherigen Jahresverlauf sei jede Form der Entspannung willkommen. Ein Anlauf auf die 38-Tage-Linie (akt. bei 3.161 Punkten) oder ein Schließen der letzten beiden Abwärtskurslücken (obere Gapkanten bei 3.146 bzw. 3.189 Punkten) würden die Analysten dabei für durchaus realistisch halten. Die von ihnen favorisierte technische Aufwärtsreaktion ändere allerdings nichts an der charttechnisch angeschlagenen Gesamtsituation. Um das große Bild zu drehen, bedürfe es unverändert einer Rückeroberung der Marke von 3.300 Punkten, welche die Nackenzone einer Schulter-Kopf-SchulterFormation definiere. (14.12.2018/ac/a/m)