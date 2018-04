Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In Bezug auf den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sprachen wir jüngst davon, dass die Phase der einfachen Erholungsgewinne Geschichte ist, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Diese Feststellung lasse sich 1:1 auf die europäischen Standardwerte EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) übertragen, die aktuell eine wichtige - möglicherweise sogar die entscheidende Widerstandszone vor der Brust hätten. Gemeint sei die Kombination aus einem Fibonacci-Cluster aus zwei unterschiedlichen Retracements (3.485/96 Punkte), der 200-Tage-Linie (akt. bei 3.511 Punkten) sowie der Nackenzone des zu Jahresbeginn vervollständigten Doppeltopps. Bei rund 3.500 Punkten müssten die Bullen also ein massives Barrierenbündel überwinden. Aber das sei nur die eine Seite der Medaille. Schließlich würde eine positive Weichenstellung die obere Umkehr des 1. Quartals negieren und damit dem Aktienbarometer auch langfristig wieder in die Erfolgsspur verhelfen. Per Saldo sehe sich der EURO STOXX 50 also derzeit mit einer klassischen "make or break"-Marke konfrontiert. Während ein Sprung darüber die Hochs bei gut 3.700 Punkten wieder ins Blickfeld rücke, müssten Anleger bei einem Scheitern an den genannten Widerständen von einem erneuten Test des bisherigen Jahrestiefs bei 3.262 Punkten ausgehen. (23.04.2018/ac/a/m)