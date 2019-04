Ausblick: Das Kaufsignal, welches über der 3.450 Punkte-Marke generiert worden sei, sei weiter aktiv. Um dieses zu negieren, wäre ein Tagesschlusskurs unter 3.420 Punkten nötig. Oberhalb von 3.420 Punkten hätten die Bullen das Sagen.



Die Long-Szenarien: Die Überkauftheit nehme weiter zu. Doch anscheinend würden die Käufer die Abwärtstrendlinie aus dem Jahr 2017 touchieren wollen. Um diese Abwärtstrendlinie zu erreichen, wäre ein Anstieg bis 3.570 Punkten nötig. Ein Überschießen bis zur 3.600-Punkte-Marke müsste man allerdings mit einkalkulieren. Doch dann sollten Gewinnmitnahmen überwiegen.



Die Short-Szenarien: Eine bärische Umkehrkerze an der 3.500-Punkte-Marke wäre nötig, um ein erstes Schwächesignal zu erzeugen. Ein handfestes Verkaufssignal würde allerdings erst unterhalb von 3.420 Punkten entstehen. In diesem Fall wäre ein Rückgang bis 3.350 Punkte sehr wahrscheinlich. Deutlicheres Korrekturpotenzial würde unter 3.280 Punkten entstehen. (24.04.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Die Rally im EURO STOXX 50-Index dehnt sich aktuell noch weiter aus, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.In den letzten vier Monaten hätten die Bullen nun eine deutliche Übermacht gehabt, denn seit dem Tief Ende Dezember bei 2.908 Punkten habe der Index fast exakt 600 Punkte zulegen können. Das Hoch in der vergangenen Woche habe bei 3.506 Punkten gelegen. Solange kein Umkehrmuster auf Wochenbasis entstehe, könne sich die Aufwärtsbewegung nahezu beliebig fortsetzen. Doch je höher der Index in einer Erholungsbewegung ansteige, desto größer sei die Gefahr, eines Tages richtig abzustürzen. Man sollte in den nächsten Tagen vorsichtig agieren, denn die Berichtsaison laufe in Amerika auf Hochtouren. Sollte ein großes US-Unternehmen nachbörslich extrem negativ überraschen, dann könnte das durchaus der Auslöser für eine massive Korrekturbewegung werden.