Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Seit anderthalb Jahren treten die europäischen Standardwerte auf der Stelle, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



In dieser Zeit habe sich das Aktienbarometer immer wieder mit dem seit Beginn des Jahrtausends dominierenden Abwärtstrend (akt. Bei 3.460 Punkten) auseinandergesetzt. Die Leitplanken der großen Schiebezone der letzten 18 Monate zwischen 3.709 Punkten auf der Ober- und 3.262 Punkten auf der Unterseite habe der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) in den letzten drei Monaten weiter eingeengt. Auffällig sei dabei, dass sowohl die jeweiligen Monatstiefs (3.349/3.345/3.341 Punkte) als auch die spiegelbildlichen Hochs (3.532/3.537/3.541 Punkte) nahezu deckungsgleich seien. Einem Aufbrechen der Handelsspanne der letzten drei Monate komme deshalb eine Schlüsselrolle zu. Würden die jüngsten Monatstiefs - verstärkt durch die 38-Monats-Linie (akt. bei 3.318 Punkten) - unterschritten, drohe den europäischen "blue chips" echtes Ungemach. Das bisherige Jahrestief (3.262 Punkte) sollte dann nur ein Etappenziel darstellen. Vielmehr dürfte der Aufwärtstrend seit Herbst 2011 (akt. bei 3.208 Punkten) in Gefahr geraten. Andererseits ließe ein Anstieg über die Hürden bei knapp 3.550 Punkten einen endgültigen Bruch des nach wie vor dominierenden Baissetrends der letzten 18 Jahre wieder wahrscheinlicher erscheinen. (30.08.2018/ac/a/m)