Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im x-ten Anlauf endlich ein erfolgreicher Ausbruch auf der Oberseite? Gemeint ist der Sprung über den seit Beginn des Jahrtausends dominierenden Baissetrend (akt. bei 3.359 Punkten), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Mut in Sachen einer positiven Weichenstellung würden aktuell vor allem die jüngsten Candlestickformationen machen. So hätten die europäischen Standardwerte den langfristigen Abwärtstrend im August nochmals einer Belastungsprobe unterzogen. Auf dieser Basis sei dem EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) ein klassisches "Hammer"-reversal gelungen, welches im September durch ein sog. "bullish engulfing" bestätigt worden sei. In der Summe liege damit eine charttechnische Steilvorlage vor, um nun endgültig den fast 20-jährigen Baissetrend zu den Akten zu legen. Dies gelte besonders vor dem Hintergrund des Bruchs des Abwärtstrends seit Ende 2017 (akt. bei 3.468 Punkten). Per Saldo stünden die Chancen somit günstig, das Jahreshoch von 2017 bei 3.708 Punkten ins Visier zu nehmen. Danach rücke bereits wieder das Mehrjahreshoch vom April 2015 bei 3.836 Punkten auf die Agenda. Um die vielversprechende Ausgangslage nicht leichtfertig zu verspielen, sollte das Unterstützungskreuz aus dem o. g. langfristigen Baissetrend und dem Aufwärtstrend seit Herbst 2011 bei rund 3.360 Punkten nicht mehr unterschritten werden. (14.10.2019/ac/a/m)



