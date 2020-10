Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Analog zum DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bewegen sich die europäischen Standardwerte seit Juni (bestenfalls) seitwärts, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Auf monatlicher Basis schlage sich diese Entwicklung in markanten Dochten der letzten fünf Monatskerzen nieder. Mit anderen Worten: In jedem der letzten fünf Monate habe der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) sein zwischenzeitlich erreichtes Monatshoch nicht über die Ziellinie bringen können. Damit würden die Marktteilnehmer der 200-Wochen-Linie (akt. bei 3.392 Punkten) bzw. dem alten Abwärtstrend seit Beginn des Jahrtausends (akt. bei 3.275 Punkten) weiterhin Respekt zollen. Um die Erholungstendenz seit März fortzusetzen, sei deshalb ein Sprung über die angeführte Widerstandszone unbedingt vonnöten. Doch das sei aktuell Zukunftsmusik. Vielmehr gehe es auf der Unterseite vor allem darum, die Glättungslinie der letzten 38 Monate (akt. bei 3.165 Punkten) nicht nachhaltig - sprich per Monatsschlusskurs - zu unterschreiten. Letzteres würde unter dem Strich für ein Scheitern an dem o. g. Barrierenbündel sprechen und die beschriebene Seitwärtsphase in eine Topbildung umschlagen lassen. Deshalb wäre eine Stabilisierung auf aktueller Basis aus Bullensicht von enormer Bedeutung. (27.10.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Euro Stoxx 50



