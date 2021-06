Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Unsere letzten Analysen der europäischen Standardwerte stammen aus dem März, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Höchste Zeit für ein Follow-up, zumal sie seinerzeit unter dem Motto "Wunder geschehen immer wieder" auf die Bedeutung des charttechnischen "Deckels" bei gut 3.800 Punkten hingewiesen hätten. In den vergangenen 20 Jahren seien hier in schöner Regelmäßigkeit wichtige Hoch- und Tiefpunkte ausgebildet worden. Dank des Spurts über die Hochs der Jahre 2015 und 2020 bei 3.836/3.867 Punkten lägen nun zwei strategische Kurstreiber vor: Zum einen könne der Kurseinbruch des EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) des vergangenen Jahres damit als "V-Muster" interpretiert werden, zum anderen sei gleichzeitig die Schiebezone der letzten acht Jahre zu den Akten gelegt worden. Aus der beschriebenen Tradingrange ergebe sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 1.100 Punkten. Langfristig dürften also die Hochs von 2007 bei 4.503/4.573 Punkten wieder ins Blickfeld rücken. Unter Money Management-Aspekten seien die angeführten Ausbruchsmarken bei 3.850 Punkten - bestätigt durch das Maitief - als strategische Absicherung auf der Unterseite prädestiniert. (18.06.2021/ac/a/m)



