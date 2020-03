Ausblick: Mit dieser bullishen Tageskerze im Rücken könnte nun eine mehrtägige Erholung starten. Nach dem massiven Kursrückgang hätte der Index zumindest kurzfristig mithilfe von Short-Eindeckungen größeres Erholungspotenzial.



Die Long-Szenarien: Sollte der Index in den kommenden Tagen nicht unter der 2.400-Punkte-Marke schließen, dürfte die 2.800 Punkte-Marke erreichbar sein. Ein Tagesschlusskurs über 2‘800 Punkte würde sogar ein Erholungspotenzial bis 3.000 Punkte freisetzen. Ein offenes Gap besitze der Index u.a. bei rund 2.900 Punkten.



Die Short-Szenarien: Sollte der Index auf Tagesschlusskursbasis unter 2.400 Punkte fallen, könnte sich der Ausverkauf doch noch weiter fortsetzen. (18.03.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - In den vergangenen Wochen wurde der europäische Leitindex EURO STOXX 50 von den Marktteilnehmer mit -40% in den Keller geschickt, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dieser Ausverkauf sei absolut extrem und einmalig in der Geschichte gewesen. In dieser Woche habe der Index Niveaus wie aus dem Jahr 2012 erreicht. Bis zum Jahrestief von 2012 hätte der Index allerdings noch rund 20% Luft. Doch dieses Rückschlagpotenzial dürfte der Index nicht in den kommenden Tagen ausreizen, denn gestern sei zum ersten Mal wieder eine bullishe Tageskerze gefolgt. Zudem sei kein neues Verlaufstief mehr ausgebildet worden. Gestern habe der Index nahe dem Tageshoch bei 2‘530 Punkten geschlossen.