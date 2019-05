Ausblick: Solange die Bullen den EMA50 bei 3.390 Punkten nicht auf Tagesschlusskursbasis zurückerobern, hätten die Bären einen leichten Vorteil. Diesen Vorteil dürften sie in dieser Woche noch ausspielen. Daher könnte die 200-Tage-Linie bei 3.321 Punkten noch einmal zeitnah angetestet werden.



Die Short-Szenarien: Werde in den nächsten Tagen das Zwischenhoch bei 3.438 Punkten nicht überwunden, dürfte ein temporärer Rückgang unter die 3.300 Punkte-Marke bevorstehen. Erfolge auf diesem Kursniveau dann kein bullishes Reversal, drohe ein weiterer Rückgang bis ca. 3.250 Punkte.



Die Long-Szenarien: Könnten die Bullen in den kommenden Tagen die 3.400 Punkte-Marke nachhaltig zurückerobern, würde der bearishe Wochenbeginn neutralisiert werden. Allerdings würde erst ein Tagesschlusskurs über 3.450 Punkte ein neues Kaufsignal darstellen. Anschließend könnte sich die Aufwärtsbewegung bis ca. 3.550 Punkte fortsetzen. (22.05.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Die Rally, die sich beim EURO STOXX 50-Index in den letzten Monaten bis 3.514 Punkte ausdehnte, dürfte in den kommenden Wochen weiter korrigiert werden, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Der erste Abschwung sei in der vergangenen Woche exakt an der 200-Tage-Linie geendet. Diese vielbeachtete Durchschnittslinie verlaufe beim EURO STOXX 50 aktuell bei 3.321 Punkten. Gestern seien die Marktteilnehmer am EMA50 im Tageschart gescheitert. Das Tageshoch habe knapp unter der 3.400 Punkte-Marke gelegen. Geschlossen habe der Index nahe dem Tageshoch. In dieser Woche überwögen die Abwärtsrisiken, denn der bearishe Wochenauftakt sei von den Bullen noch nicht neutralisiert worden.