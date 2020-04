Ausblick: Der Index befinde sich aktuell noch in einer Bärenmarktrally. Die bearishe Vortageskerze warne aber bereits vor fallenden Notierungen.



Die Short-Szenarien: Der Index knüpfe am heutigen Mittwoch direkt an die Vortagesschwäche an und leite eine neue Abwärtswelle ein. Das erste Kursziel der Bären dürfte dabei die erste offene Kurslücke bei 2.698 Punkten sein. Werde auch das Verlaufstief bei 2.620 Punkten unterschritten, dürfte die Abwärtsdynamik zunehmen und mittelfristig auch das Verlaufstief vom 16. März bei 2.276 Punkten angesteuert und dem übergeordneten Abwärtstrend folgend unterschritten werden.



Die Long-Szenarien: Der Index könne die Schwäche vom Vortag abschütteln und nachhaltig über 2.900 Punkte ausbrechen. Dann würde sich den Bullen Raum bis zum 50er EMA bei etwa 3.080 Punkten eröffnen. Darüber dürften die Bullen die noch offene Kurslücke bei 3.193 Punkten anlaufen. Ob dazu aber die Kraft vor dem Hintergrund der weltweiten Coronavirus-Krise reiche, bleibe fraglich. (08.04.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der EURO STOXX 50 befindet sich seit dem Verlaufshoch vom 19. Februar bei 3.864 Punkten in einem steilen Abwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Der 50er EMA sei am 24. Februar per Abwärtskurslücke unterschritten worden, was bereits auf eine weitere deutliche Kursschwäche hingedeutet habe. Am 25. Februar sei auch der 200er EMA nach unten durchbrochen worden, womit sich die Lage für den Index auch langfristig eingetrübt habe. Es sei dann auch eine kräftige Abwärtsbewegung gefolgt, die am 16. März ein bisheriges Verlaufstief bei 2.276 Punkten erreicht habe. Seitdem befinde sich der Index in einer Aufwärtskorrektur im übergeordneten Abwärtstrend. Am Vortag sei das bisherige Verlaufshoch dieser Aufwärtskorrektur bei 2.911 Punkten markiert worden. Dann sei es im Tageshandel aber wieder kräftig abwärts gegangen. Es habe sich eine sehr bearishe Tageskerze mit einem langen oberen Schatten und kleinem Kerzenkörper gebildet. Die Aufwärtskorrektur könnte beendet sein.