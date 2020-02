Jenseits des Atlantiks habe gestern die Industrie mit starken Auftragsdaten für Januar überrascht. Zwar hätten die Bestellungen langlebiger Kapitalgüter im Vormonatsvergleich moderat nachgegeben. Die nicht militärischen Aufträge ohne Flugzeuge, die eng mit den Ausrüstungsinvestitionen in der US-Wirtschaft korreliert seien, hätten aber mit einem Plus von 1,1 Prozent so stark zugelegt wie seit einem Jahr nicht mehr. Der gute Jahresstart dürfte ein kleines Polster gegen die drohenden Belastungen durch die Corona-Epidemie in den Folgemonaten bieten. Da die Leitzinssenkungserwarten in den USA gestern jedoch weiter zugelegt hätten, habe der Dollar hiervon zunächst nicht profitieren können.



Was heute wichtig werde:



Februar-Arbeitsmarktdaten für Deutschland: Die registrierte Arbeitslosigkeit werde weiterhin stabil bei fünf Prozent erwartet.



Entwicklung der Verbraucherpreise für Italien, Frankreich und Deutschland im Februar: Der Inflationsentwicklung komme wegen der strategischen Überprüfung und möglichen Neuausrichtung der EZB-Geldpolitik eine verstärkte Bedeutung zu. (28.02.2020/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Vertrauensindikatoren der EU-Kommission für die Eurozone (ESI - Economic Sentiment Indicators) überraschten im Februar positiv, so die Analysten von Postbank Research.Das Industrievertrauen sei um 0,9 auf -6,1 Punkte gestiegen, der Teilindex für die Auftragslage habe sogar den stärksten Anstieg seit zweieinhalb Jahren verbucht. Insgesamt sei das Wirtschaftsvertrauen um 0,5 auf 103,5 Zähler und damit auf den höchsten Stand seit Juni 2019 geklettert. Alles gut? Die Daten würden zwar zeigen, dass insbesondere die Unternehmensstimmung zunächst nicht unter der Ausbreitung des Corona-Virus in Asien gelitten habe. Die zugrunde liegende Umfrage habe aber geendet, bevor vergangene Woche der sprunghafte Anstieg der Infektionen in Italien bekannt geworden sei. Angesichts der fortschreitenden Verbreitung sei kaum vorstellbar, dass das solide Stimmungsniveau Bestand haben werde.