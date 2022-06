(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;

Die ERWE Immobilien AG (ISIN: DE000A1X3WX6, WKN: A1X3WX, Ticker-Symbol: ERWE) konzentriert sich auf den Aufbau eines ertragsstarken Gewerbeimmobilienbestands. Bevorzugte Standorte sind aussichtsreiche innerstädtische Lagen in deutschen Großstädten und in ausschließlich "A"-Lagen kleinerer Städte und Kommunen. Akquiriert werden Immobilien, deren Wertsteigerungspotenzial durch neue Nutzungskonzepte nachhaltig ausgenutzt werden können, so dass ein renditestarker, werthaltiger Bestand mit deutlich steigenden Einnahmen entsteht. Das Unternehmen ist in Frankfurt im Regulierten Markt (General Standard) und an den Wertpapierbörsen in Frankfurt a. M. (XETRA), Berlin, Düsseldorf und Stuttgart im Freiverkehr notiert. (01.06.2022/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ERWE Immobilien-Aktienanalyse von FMR Research:Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie der ERWE Immobilien AG (ISIN: DE000A1X3WX6, WKN: A1X3WX, Ticker-Symbol: ERWE).Vor allem durch eine Erhöhung der vermieteten Flächen und erstmals erhaltene Mieten von z.B. der Amedia-Gruppe (Postgalerie Speyer) sei es gelungen, die Erträge aus der Immobilienbewirtschaftung um 19,4% auf 2,07 Mio. Euro zu steigern.Der Wert der Bestandsimmobilien habe Ende März bei 218,8 Mio. Euro gelegen. Unter anderem bedingt durch die Investition in neue Objekte sei der LTV auf 72,4% (Ende 2021: 67,8%) gestiegen und die EK-Quote sei auf 21,7% zurückgefallen.Zum Stand Ende März 2021 habe sich die Zahl der Bestandsobjekte auf sieben ggü. fünf zum Jahresende 2021 erhöht. Zwei neue Objekte in Wuppertal und Bremerhaven mit zusammen rund 15.600 qm seien hinzugekommen. Damit sei die vermietbare Fläche auf 90.066 qm gestiegen, ein Wachstum von rund 24% im Vergleich zum Jahresende 2021.ERWE erwarte weiterhin Erträge aus der Immobilienbewirtschaftung von etwa 10 Mio. Euro und der Analyst bestätige seine Schätzung von 10,1 Mio. Euro. Für das EBIT werde weiterhin ein "deutlicher Anstieg" erwartet; er habe seine Schätzung auf 3,4 Mio. Euro (vorher: 2,2 Mio. Euro) angehoben. Dabei erwarte er auch einen Anstieg des Bewertungsergebnisses. Der Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung (brutto ca. 9,5 Mio. Euro) werde laut Unternehmensangaben operativ für das weitere Wachstum verwendet.Daher bestätigt Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, seine Kaufempfehlung für die ERWE Immobilien-Aktie. (Analyse vom 01.06.2022)Disclosures:a) Weder die FMR Frankfurt Main Research AG noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person