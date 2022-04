(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;

(ii.) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte;

(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen;

(iv.) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten;



(v.) sind im Besitz einer Nettoverkaufs- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5 % des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet;

(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.

(vii.) hat sonstige bedeutende Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen, wie z.B. die Ausübung von Mandanten beim analysierten Unternehmen.



Disclosure(s) ERWE Immobilien AG: vi



Börsenplätze ERWE Immobilien-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs ERWE Immobilien-Aktie:

1,98 EUR -0,50% (19.04.2022, 09:39)



ISIN ERWE Immobilien-Aktie:

DE000A1X3WX6



WKN ERWE Immobilien-Aktie:

A1X3WX



Ticker-Symbol ERWE Immobilien-Aktie:

ERWE



Kurzprofil ERWE Immobilien AG:



Die ERWE Immobilien AG (ISIN: DE000A1X3WX6, WKN: A1X3WX, Ticker-Symbol: ERWE) konzentriert sich auf den Aufbau eines ertragsstarken Gewerbeimmobilienbestands. Bevorzugte Standorte sind aussichtsreiche innerstädtische Lagen in deutschen Großstädten und in ausschließlich "A"-Lagen kleinerer Städte und Kommunen. Akquiriert werden Immobilien, deren Wertsteigerungspotenzial durch neue Nutzungskonzepte nachhaltig ausgenutzt werden können, so dass ein renditestarker, werthaltiger Bestand mit deutlich steigenden Einnahmen entsteht. Das Unternehmen ist in Frankfurt im Regulierten Markt (General Standard) und an den Wertpapierbörsen in Frankfurt a. M. (XETRA), Berlin, Düsseldorf und Stuttgart im Freiverkehr notiert. (19.04.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ERWE Immobilien-Aktienanalyse von FMR Research:Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie der ERWE Immobilien AG (ISIN: DE000A1X3WX6, WKN: A1X3WX, Ticker-Symbol: ERWE).Operatives Wachstum in 2021: Nach einer ersten Durchsicht des vollständigen Jahresabschlusses sei das zweite Corona-Jahr von einer deutlichen Verbesserung der operativen Erträge (ohne Akquisitionen; +41,2%) und einem von Becker in dieser Höhe nicht erwarteten negativen Swing von 8,0 Mio. Euro beim Bewertungsergebnis auf -2,01 Mio. Euro geprägt gewesen. Im Summe habe sich schließlich ein hoher Nettoverlust ergeben. Der Wert der Immobilien sei auf 195,5 Mio. Euro (+1,4%) gestiegen.ERWE plane 2022 mit weiterem Wachstum: Einschließlich der beiden Neuerwerbe in Wuppertal und Bremerhaven plane ERWE mit Erträgen aus der Immobilienbewirtschaftung von rund 10 Mio. Euro, was für Becker nachvollziehbar sei. Für das bereinigte EBIT werde ein "deutlicher Anstieg" erwartet und der Analyst schätze eine Verbesserung auf 2,20 Mio. Euro. Das Nettoergebnis werde sich seines Erachtens auch deutlich verbessern, aber aus heutiger Sicht noch negativ bleiben.Im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung einiger Entwicklungsprojekte, z.B. in Krefeld oder Darmstadt sei mit steigenden Investitionen zu rechnen.Neuerwerbe in Wuppertal und Bremerhaven: ERWE habe die Zahl der Bestandsimmobilien mit zwei Neuerwerben im März 2022 auf sieben erhöht. Die vermietbare Fläche erhöhe sich damit um ca. 10.000 m2 in Wuppertal und etwa 5.600 m2 in Bremerhaven. An beiden Standorten sei C&A der Mieter und der Analyst rechne für die kommenden Jahre mit stabilen Mieteinnahmen zwischen 1,5 bis 1,8 Mio. Euro pro Jahr. Durch die langfristig geplante Mischnutzung der Flächen gehe er auch von einem Wertsteigerungspotenzial für die Objekte aus.Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt seine "kaufen"-Empfehlung für die ERWE Immobilien-Aktie und sein Kursziel von 3,20 Euro. (Analyse vom 19.04.2022)Disclosures:a) Weder die FMR Frankfurt Main Research AG noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person