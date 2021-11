Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze ERWE Immobilien-Aktie:



Xetra-Aktienkurs ERWE Immobilien-Aktie:

3,24 EUR +3,85% (19.11.2021, 12:13)



Tradegate-Aktienkurs ERWE Immobilien-Aktie:

3,16 EUR (17.11.2021)



ISIN ERWE Immobilien-Aktie:

DE000A1X3WX6



WKN ERWE Immobilien-Aktie:

A1X3WX



Ticker-Symbol ERWE Immobilien-Aktie:

ERWE



Kurzprofil ERWE Immobilien AG:



Die ERWE Immobilien AG (ISIN: DE000A1X3WX6, WKN: A1X3WX, Ticker-Symbol: ERWE) konzentriert sich auf den Aufbau eines ertragsstarken Gewerbeimmobilienbestands. Bevorzugte Standorte sind aussichtsreiche innerstädtische Lagen in deutschen Großstädten und in ausschließlich "A"-Lagen kleinerer Städte und Kommunen. Akquiriert werden Immobilien, deren Wertsteigerungspotenzial durch neue Nutzungskonzepte nachhaltig ausgenutzt werden können, so dass ein renditestarker, werthaltiger Bestand mit deutlich steigenden Einnahmen entsteht. Das Unternehmen ist in Frankfurt im Regulierten Markt (General Standard) und an den Wertpapierbörsen in Frankfurt a. M. (XETRA), Berlin, Düsseldorf und Stuttgart im Freiverkehr notiert. (19.11.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - ERWE Immobilien-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der ERWE Immobilien AG (ISIN: DE000A1X3WX6, WKN: A1X3WX, Ticker-Symbol: ERWE).In den ersten drei Quartalen des laufenden Geschäftsjahres 2021 habe sich die ERWE Immobilien AG angesichts der Corona-bedingten Unwägbarkeiten auf die Weiterentwicklung ihres Portfolios konzentriert und noch keine neuen Objekte übernommen. Dabei habe sich die Mietnachfrage nach der monatelangen Lockdown-Phase sowohl bei den Bestandsimmobilien als auch bei den Development-Projekten wieder deutlich belebt. Zwar sei hier vor dem Hintergrund der aktuell wieder massiv steigenden Fallzahlen erneut eine temporäre Dämpfung zu befürchten. Der Analyst gehe aber davon aus, dass ERWE - auch im Fall eines neuerlichen Lockdowns - insgesamt weiterhin ordentlich durch die Pandemie kommen werde.Dabei sollte die Gesellschaft auch künftig von ihrer Ausrichtung profitieren, mit der sie sich von anderen Immobilienunternehmen abgrenze. Denn im Gegensatz zu einem Projektentwickler generiere ERWE fortlaufende Mieterträge und damit Cashflows aus dem Portfolio, die mit dem weiteren Auf- und Ausbau des Immobilienbestands stetig wachsen würden. Während Wertveränderungen im Portfolio eines Bestandshalters jedoch in erster Linie durch Marktpreisentwicklungen induziert würden, bilde die Hebung von Wertsteigerungspotenzialen durch die Revitalisierung und Neupositionierung von Objekten einen zentralen Bestandteil des ERWE-Geschäftsmodells. So hätten die Frankfurter bei ihren Bestandsobjekten trotz pandemiebedingter Wertminderungen seit Ankauf schon eine durchschnittliche Wertaufholung von rund 30 Prozent realisieren können.Auch der jüngste Vermietungserfolg bei dem Krefelder Development-Projekt, aus dem hier bereits eine Wertzuschreibung nahezu in Höhe der Erwerbskosten resultiert habe, belege nach Erachten des Analysten die nachhaltige Zukunftsfähigkeit der von ERWE entwickelten modernen, diversifizierten Mischnutzungskonzepte. Er gehe daher davon aus, dass die Gesellschaft auch zukünftig signifikante Wertsteigerungen mit entsprechenden Effekten auf das Bewertungsergebnis realisieren könne. Aktuell sehe er hier vor allem bei den Development-Projekten Krefeld sowie insbesondere TAUNUS LAB Friedrichsdorf, wo die Erteilung der Baugenehmigung nun zeitnah erwartet werde, sehr hohes Potenzial.Bei Ansatz des leicht von 4,15 auf 4,25 Euro erhöhten Kursziels weise der Anteilsschein des Immobilienspezialisten nach dem jüngsten Rücksetzer aktuell ein Upside-Potenzial von gut 31 Prozent auf.Daher erachtet Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, das derzeitige Kursniveau als eine gute Gelegenheit, die ERWE-Aktie zu kaufen. Angesichts des engen Börsenhandels sollten Aufträge in dem Papier immer mit einem Limit versehen werden. (Analyse vom 19.11.2021)