Daher bestätigt Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, seine Kaufempfehlung für die ERWE Immobilien-Aktie. Da sich das Handelsvolumen in dem Papier aufgrund des auch nach der Kapitalerhöhung recht geringen Streubesitzes meist in einem überschaubaren Rahmen bewege, sollten Orders stets limitiert erteilt werden. (Analyse vom 01.09.2021)



Die ERWE Immobilien AG (ISIN: DE000A1X3WX6, WKN: A1X3WX, Ticker-Symbol: ERWE) konzentriert sich auf den Aufbau eines ertragsstarken Gewerbeimmobilienbestands. Bevorzugte Standorte sind aussichtsreiche innerstädtische Lagen in deutschen Großstädten und in ausschließlich "A"-Lagen kleinerer Städte und Kommunen. Akquiriert werden Immobilien, deren Wertsteigerungspotenzial durch neue Nutzungskonzepte nachhaltig ausgenutzt werden können, so dass ein renditestarker, werthaltiger Bestand mit deutlich steigenden Einnahmen entsteht. Das Unternehmen ist in Frankfurt im Regulierten Markt (General Standard) und an den Wertpapierbörsen in Frankfurt a. M. (XETRA), Berlin, Düsseldorf und Stuttgart im Freiverkehr notiert. (01.09.2021/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - ERWE Immobilien-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der ERWE Immobilien AG (ISIN: DE000A1X3WX6, WKN: A1X3WX, Ticker-Symbol: ERWE), senkt aber das Kursziel.Im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 2021 habe der monatelange Lockdown die Vermarktungsaktivitäten der ERWE Immobilien AG gebremst, so dass die Vermietungsquote mit rund 89 Prozent in etwa auf dem Niveau des letzten Bilanzstichtags verharrt habe. Inzwischen habe sich die Nachfrage aber sowohl bei den Bestandsobjekten als auch den Neubauprojekten wieder belebt, was sich auch in neueren Vertragsabschlüssen in Coesfeld, Lübeck und Speyer widerspiegele. Dabei sei nach der Vermietung an eine Augenklinik in der Postgalerie Speyer auch ein wachsendes Interesse aus dem medizinischen Bereich zu verzeichnen. Hier wie an anderen Standorten würden nun weitere Nutzungskonzepte für Ärzte und Gesundheitseinrichtungen entwickelt.Das Ergebnis aus der Immobilienbewirtschaftung habe infolge der nun voll einfließenden letztjährigen Objekterwerbe und Neuvermietungen in den ersten sechs Monaten 2021 um über 60 Prozent zugelegt. Dass ERWE trotzdem einen deutlichen Periodenverlust habe ausweisen müssen, habe aus einem signifikanten Rückgang des Bewertungsergebnisses resultiert. Hier habe sich im Vorjahreszeitraum der günstige Erwerb der Kupferpassage Coesfeld stark erhöhend niedergeschlagen. Im Berichtszeitraum seien dagegen keine neuen Objekte übernommen worden.In diesem Zusammenhang sei zu beachten, dass das Bewertungsergebnis bei ERWE nicht wie bei einem klassischen Bestandshalter hauptsächlich von der Marktpreisentwicklung bestimmt werde. Vielmehr bilde es einen Teil des Geschäftsmodells, das die Hebung von Wertsteigerungspotenzialen durch die Revitalisierung und Neupositionierung übernommener Objekte beinhalte.In der momentanen, naturgemäß operativ noch nicht profitablen Aufbau- und Entwicklungsphase wirke sich das Bewertungsergebnis dabei unter dem Strich noch sehr stark aus. Mit der zunehmenden Ausweitung und Entwicklung des Immobilienportfolios, dessen Wert in den nächsten zwei bis drei Jahren verdoppelt werden solle, sollte sich dieser Effekt aber immer mehr relativieren.Darüber hinaus hätten die Frankfurter Immobilienspezialisten inzwischen auch einige neue potenzielle Akquisitionsobjekte mit attraktiven Wertsteigerungsperspektiven ausgemacht. Vor diesem Hintergrund sei zur Finanzierung des weiteren Wachstums im Juli eine 10-prozentige Kapitalerhöhung erfolgreich durchgeführt worden. Dass die Platzierung überzeichnet gewesen sei und sich mit den Vorständen Axel Harloff und Rüdiger Weitzel sowie der Elbstein AG die drei größten Anteilseigner an der Maßnahme beteiligt hätten, unterstreiche nach Erachten der Analysten das Vertrauen sowohl des Vorstands als auch des Kapitalmarkts in das Geschäftsmodell und die Zukunftsaussichten der ERWE Immobilien AG.Dabei spiele neben der aktiven Begleitung des durch die Corona-Pandemie beschleunigten Umstrukturierungsprozesses in den deutschen Innenstädten von einzelhandelslastigen zu zeitgemäßen Mischnutzungskonzepten auch das Thema ESG eine wichtige Rolle. In diesem Zusammenhang habe das den drei Nachhaltigkeitsbereichen Ökologie, Ökonomie und Soziokulturelles entsprechende Konzept des TAUNUS LAB Friedrichsdorf bereits in der Projektphase die vorläufige Zertifizierung in Gold der DNGB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) erhalten.Insgesamt würden auch die Analysten vom Geschäftsmodell sowie den mittel- und langfristigen Perspektiven des Unternehmens überzeugt bleiben. Trotz der leichten Rücknahme ihres Kursziels von 4,35 auf 4,15 Euro weise die ERWE-Aktie auf dieser Basis immer noch ein aktuelles Kurspotenzial von fast 24 Prozent auf.