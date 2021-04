(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.



3,80 EUR -0,52% (12.04.2021, 17:36)



3,80 EUR -0,52% (09.04.2021, 22:01)



DE000A1X3WX6



A1X3WX



ERWE



Kurzprofil ERWE Immobilien AG:



Die ERWE Immobilien AG (ISIN: DE000A1X3WX6, WKN: A1X3WX, Ticker-Symbol: ERWE) konzentriert sich auf den Aufbau eines ertragsstarken Gewerbeimmobilienbestands. Bevorzugte Standorte sind aussichtsreiche innerstädtische Lagen in deutschen Großstädten und in ausschließlich "A"-Lagen kleinerer Städte und Kommunen. Akquiriert werden Immobilien, deren Wertsteigerungspotenzial durch neue Nutzungskonzepte nachhaltig ausgenutzt werden können, so dass ein renditestarker, werthaltiger Bestand mit deutlich steigenden Einnahmen entsteht. Das Unternehmen ist in Frankfurt im Regulierten Markt (General Standard) und an den Wertpapierbörsen in Frankfurt a. M. (XETRA), Berlin, Düsseldorf und Stuttgart im Freiverkehr notiert. (12.04.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ERWE Immobilien-Aktienanalyse von FMR Research:Mariya Lazarova, Aktienanalystin von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ERWE Immobilien AG (ISIN: DE000A1X3WX6, WKN: A1X3WX, Ticker-Symbol: ERWE) weiterhin zu kaufen.Geschäftsbericht 2020: ERWE Immobilien habe Ende März den 2020er Geschäftsbericht veröffentlicht. Die Zahlen hätten den Mitte März veröffentlichten vorläufigen Werten entsprochen. Die Einnahmen aus Immobilienbewirtschaftung seien um 61% YoY auf 5,6 Mio. Euro (FMRe: 4,9 Mio. Euro) gestiegen. Das EBIT sei jedoch um 70% YoY auf 3,9 Mio. Euro (FMRe: 8,9 Mio. Euro) gesunken und das bereinigte EBIT (ohne Einmaleffekte) habe bei 4,5 Mio. Euro (-63% YoY) gelegen. Dies sei vor allem auf ein geringeres Ergebnis aus der Fair Value-Bewertung der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien zurückzuführen, das aufgrund von Wertminderungen bei Einzelhandels- und Hotelimmobilien, insbesondere in Speyer, um 46% YoY auf 6,8 Mio. Euro zurückgegangen sei. Das Nettoergebnis habe bei 0,1 Mio. Euro (FMRe: 2,5 Mio. Euro) gelegen. Trotz eines leichten Rückgangs des EPRA NAV um 2% YoY auf 4,12 Euro habe ERWE seinen NRV von 4,77 auf 4,87 Euro steigern können.Prognose 2021: Die Marktsituation sei derzeit aufgrund des Lockdowns (und dessen Dauer) unvorhersehbar, was die Prognose erschwere. Angenommen, die Beschränkungen würden bis April weitgehend aufgehoben, erwarte ERWE eine Steigerung der Bruttomieteinnahmen auf 7,8 - 8,5 Mio. Euro. Dies entspreche einem Zuwachs von 40 - 50%, der sich aus der Vollvermietung der Objekte in Lübeck und Krefeld ergebe. Für 2021 strebe ERWE einen LTV von etwa oder leicht unter 60% an, und auch beim EPRA NRV werde ein Zuwachs erwartet.Mit der neuen Guidance habe Lazarova ihre Schätzungen aktualisiert und erwarte nun einen höheren Ertrag von 7,8 Mio. Euro (vorher: 7,6 Mio. Euro), der am unteren Ende der von ERWE gegebenen Prognose liege, da sie befürchte, dass sich der Lockdown in Deutschland über den April hinaus erstrecken werde. Außerdem gehe Lazarova davon aus, dass aufgrund des pandemiebedingten Drucks auf den Markt die Zeitwertanpassungen mit 7,5 Mio. Euro (vorher: 11,9 Mio. Euro) niedriger ausfallen würden. Somit komme Lazarova mit dem DCF-Modell auf einen fairen Wert von 4,17 Euro je Aktie. Aufgrund der großen Streuung der Multiplikatoren in ihrem Peer Group-Modell und der höheren Anzahl an Ausreißern habe Lazarova sich entschieden, vorerst nur das DCF-Modell zu verwenden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen, oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person: