Die ERWE Immobilien AG (ISIN: DE000A1X3WX6, WKN: A1X3WX, Ticker-Symbol: ERWE) konzentriert sich auf den Aufbau eines ertragsstarken Gewerbeimmobilienbestands. Bevorzugte Standorte sind aussichtsreiche innerstädtische Lagen in deutschen Großstädten und in ausschließlich "A"-Lagen kleinerer Städte und Kommunen. Akquiriert werden Immobilien, deren Wertsteigerungspotenzial durch neue Nutzungskonzepte nachhaltig ausgenutzt werden können, so dass ein renditestarker, werthaltiger Bestand mit deutlich steigenden Einnahmen entsteht. Das Unternehmen ist in Frankfurt im Regulierten Markt (General Standard) und an den Wertpapierbörsen in Frankfurt a. M. (XETRA), Berlin, Düsseldorf und Stuttgart im Freiverkehr notiert. (07.06.2022/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - ERWE Immobilien-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der ERWE Immobilien AG (ISIN: DE000A1X3WX6, WKN: A1X3WX, Ticker-Symbol: ERWE).In den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2022 habe die ERWE Immobilien AG das Ergebnis aus der Immobilienbewirtschaftung weiter um knapp 20 Prozent steigern können. Dabei sei von den beiden im ersten Quartal übernommenen, vollständig an C&A vermieteten Geschäftshäusern das Wuppertaler Objekt bereits für einen Monat im Zahlenwerk enthalten, die Immobilie in Bremerhaven fließe nun seit Anfang April mit ein.Das Ergebnis aus der Immobilienbewertung habe im Berichtszeitraum hingegen (noch) keine nennenswerten Impulse geliefert. Allerdings sei es nach den letztjährigen, Corona-bedingten deutlichen Wertminderungen, die vor allem die Einzelhandels- und Hotelflächen in Speyer betroffen hätten, auch zu keinen weiteren Abwertungen gekommen. Insbesondere vor dem Hintergrund der in diesem Jahr erwarteten Baugenehmigung für den ersten Abschnitt des Entwicklungsprojekts TAUNUS LAB in Friedrichsdorf würden die Aktienanalysten von GSC Research aber im weiteren Jahresverlauf noch massive positive Bewertungseffekte für wahrscheinlich halten.Aus der im Mai platzierten Kapitalerhöhung würden der Gesellschaft nun frische Mittel in Höhe von rund 9 Mio. Euro zufließen, mit denen das Portfolio weiter entwickelt und ausgebaut werden könne. Im Zuge der Kapitalmaßnahme sei auch die Partnerschaft mit der Elbstein AG intensiviert worden, die künftig den größten Einzelaktionär der Gesellschaft darstelle und dabei auch die 30-Prozent-Schwelle überschreiten könnte, was ein öffentliches Pflichtangebot an die übrigen ERWE-Aktionäre auslösen würde.Insgesamt sähen die Aktienanalysten von GSC Research die ERWE Immobilien AG mit ihrem auf die Übernahme, Revitalisierung und Neupositionierung von Innenstadtobjekten ausgerichteten Geschäftsmodell, dem branchenerfahrenen und breit vernetzten Vorstand sowie dem immobilienaffinen Gesellschafterhintergrund unverändert gut aufgestellt, um ihr Portfolio weiter ausbauen und dabei nennenswerte Wertsteigerungspotenziale heben zu können.Daher empfiehlt Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, nach wie vor, den Anteilschein der Frankfurter Immobilienspezialisten ERWE zu kaufen. Angesichts des geringen Handelsvolumens sollten Orders immer mit einem Limit versehen werden. (Analyse vom 07.06.2022)Mögliche Interessenkonflikte:1. GSC Research und/oder ihre verbundene Unternehmen haben in den letzten zwei Jahren Research-Berichte im Auftrag der Gesellschaft erstellt.