Die EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS) ist ein führender internationaler Technologieanbieter für Investor Relations, Corporate Communications und Corporate Compliance. Mehrere tausend Unternehmen weltweit erfüllen mit der EQS Group komplexe nationale und internationale Publizitätspflichten, minimieren Risiken und sprechen Stakeholder gezielt an.



EQS Group ist ein digitaler Komplettanbieter: Zu den Produkten und Services gehören ein globales Newswire, ein Meldepflichtenservice, Investor Targeting und Kontaktmanagement, sowie eine Insiderlistenverwaltung. Diese sind in der cloudbasierten Plattform EQS COCKPIT gebündelt, um die Arbeitsprozesse von Investor Relations-, Kommunikations- und Compliance- Verantwortlichen zu optimieren. Darüber hinaus bietet EQS Group eine innovative Whistleblowing- und Case-Management- Software, Webseiten, digitale Berichte und Webcasts an.



Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute ist der Konzern mit mehr als 450 Mitarbeitern in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt vertreten. (02.12.2020/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - EQS Group-Aktienanalyse von der GBC AG:Felix Haugg und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS) weiterhin zu kaufen.Die EQS Group AG habe in den ersten neun Monaten 2020 ein Umsatzwachstum in Höhe von 3,9% auf 27,62 Mio. Euro (VJ: 26,58 Mio. Euro) erzielen können. Bereinigt um den Verkauf und der anschließenden Entkonsolidierung der ARIVA.DE AG (30.06.2019) sei der Gesamtumsatz sogar um 19,6% gesteigert worden, wobei das Segment Compliance mit einem Umsatzanstieg in Höhe von12,0% und das Segment Investor Relations mit 29,0% zum Gesamtumsatzwachstum beigetragen hätten. Verantwortlich für diese weiterhin positiven Entwicklungen seien mehrere Einflussfaktoren. So habe nach der erfolgreich abgeschossenen Investitionsphase mit der Migration der Kunden auf das neue Cockpit (SaaS) fortgesetzt werden können.Zusätzlich seien bis Ende Oktober 2020 insgesamt 239 SaaS-Kunden hinzugewonnen worden. Bislang hätten 93% aller Unternehmen aus dem regulierten Markt einen Vertrag für das neue Cockpit abgeschlossen. Daraus hätten im Segment Investor Relations erstmals Zusatzeinnahmen aus dem neuen Cockpit inklusive der Applikationen CRM, Investors und Mailing resultiert. Treibender Faktor im Segment Investors sei die erhöhte Nachfrage nach Audio- und Video-Webcasts und ein gestiegenes Nachrichtenvolumen infolge der COVID-19 Pandemie gewesen. Die dynamische Steigerung der Umsätze im Bereich Compliance begründe sich durch eine weiter hohe Nachfrage nach Services (XML, LEI, Meldepflichten) sowie den SaaS-Applikationen Integrity Line und Insider Manager.Durch die weitestgehend abgeschlossenen Entwicklungen des IR Cockpit und den damit verbundenen Subskriptionserlösen hätten die wiederkehrenden Umsatzerlöse auf 84% (Q3 2019: 81%) erhöht werden können. Die EQS Group stelle mit der Fertigstellung der weiteren Module einen Anstieg der wiederkehrenden Erlöse in Aussicht.Im Vergleich zum Umsatzanstieg habe sich das EBITDA überproportional erhöht. Bis Ende September 2020 sei das EBITDA auf 4,30 Mio. Euro (VJ: 0,39 Mio. Euro) mehr als verzehnfacht worden. Ausschlaggebend für diese überauspositive Entwicklung sei das Einsetzten der Skalierungseffekte im Zuge der Implementierung des neuen Cockpits. So habe bereits nach neun Monaten der von der Gesellschaft prognostizierte Zielkorridor von 4,0 bis 5,0 Mio. Euro erreicht werden können. Auch bereinigt um IFRS 16-Effekte habe das EBITDA bei 2,84 Mio. Euro (VJ: 0,72 Mio. Euro) deutlich über dem Vorjahreswert gelegen.Negative Wechselkurseffekte und Nettozinsaufwendungen hätten zu einem negativen Finanzergebnis von -0,37 Mio. Euro geführt: Im Vorjahr sei durch die Veräußerung der ARI-VA.DE AG noch ein positives Ergebnis von 2,27 Mio. Euro erzielt worden. Passive latente Steuern hätten den Steueraufwand überproportionalauf-1,41 Mio. Euro (VJ: -0,62 Mio. Euro) ansteigen lassen, was in Summe zu einem negativen Nettoergebnis in Höhe von -0,44 Mio. Euro (VJ: -0,72 Mio. Euro) geführt habe.Durch die erfolgreiche Umstellung des EQS Cockpits auf eine SaaS-Lösung und der sehr guten Produkte für den Investor Relations- und Compliance-Markt sollten nach dem erfolgreichen Roll-Out deutliche Gewinnsteigerungen erzielt werden.Felix Haugg und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, haben ihr Kursziel von 25,00 Euro auf 31,70 Euro erhöht und vergeben weiterhin das Rating "kaufen" für die EQS Group-Aktie. (Analyse vom 02.12.2020)