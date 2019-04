Xetra-Aktienkurs EQS Group-Aktie:

72,00 EUR -0,69% (12.04.2019, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs EQS Group-Aktie:

72,00 EUR -0,69% (12.04.2019, 17:51)



ISIN EQS Group-Aktie:

DE0005494165



WKN EQS Group-Aktie:

549416



Ticker-Symbol EQS Group-Aktie:

EQS



Kurzprofil EQS Group AG:



Die EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS) ist ein führender internationaler Technologieanbieter für Investor Relations, Corporate Communications und Corporate Compliance. Mehrere tausend Unternehmen weltweit erfüllen mit der EQS Group komplexe nationale und internationale Publizitätspflichten, minimieren Risiken und sprechen Stakeholder gezielt an.



EQS Group ist ein digitaler Komplettanbieter: Zu den Produkten und Services gehören ein globales Newswire, ein Meldepflichtenservice, Investor Targeting und Kontaktmanagement, sowie eine Insiderlistenverwaltung. Diese sind in der cloudbasierten Plattform EQS COCKPIT gebündelt, um die Arbeitsprozesse von Investor Relations-, Kommunikations- und Compliance- Verantwortlichen zu optimieren. Darüber hinaus bietet EQS Group eine innovative Whistleblowing- und Case-Management- Software, Webseiten, digitale Berichte und Webcasts an.



Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute ist der Konzern mit mehr als 450 Mitarbeitern in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt vertreten. (12.04.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - EQS Group-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen und Alexander Langhorst, Aktienanalysten von GSC Research, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlageurteil für die Aktie der EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS).Infolge von Sondereffekten habe die EQS Group AG für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 trotz erwartungsgemäß investitionsbedingt operativ roter Zahlen überraschend einen Gewinn ausweisen können. 2019 dürfte aber aufgrund der laufenden Investitionsoffensive zum Ausbau des Cloud-Geschäfts nochmals mit Verlust abschließen, bevor die Analysten in 2020 die Rückkehr in die Gewinnzone und damit auch eine Wiederaufnahme der Dividendenzahlung erwarten würden.Einen Meilenstein erreicht habe EQS mit dem Launch des neuen COCKPIT, der weltweit ersten Cloud-Plattform, die Nachrichtenverbreitung und Meldepflichten-Services mit Investor Targeting und CRM-Funktionalitäten verknüpfe. Dabei solle die derzeitige Version Mitte 2019 um einen Policy Manager und anschließend sukzessive um weitere Features wie eine globale Investorendatenbank erweitert werden. Hierdurch sowie infolge weiter steigender XML- und LEI-Umsätze vor allem mit KMU sollte der Anteil wiederkehrender und damit gut skalierbarer Erlöse von knapp 80 Prozent künftig weiter ansteigen.Und mit einer Eigenkapitalquote von 59 Prozent zum Bilanzstichtag bleibe die Gesellschaft auch in der momentan noch anhaltenden ertragsschwachen Investitions- und Wachstumsphase solide aufgestellt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze EQS Group-Aktie: