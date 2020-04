Börse Stuttgart-Aktienkurs EQS Group-Aktie:

Kurzprofil EQS Group AG:



Die EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS) ist ein führender internationaler Technologieanbieter für Investor Relations, Corporate Communications und Corporate Compliance. Mehrere tausend Unternehmen weltweit erfüllen mit der EQS Group komplexe nationale und internationale Publizitätspflichten, minimieren Risiken und sprechen Stakeholder gezielt an.



EQS Group ist ein digitaler Komplettanbieter: Zu den Produkten und Services gehören ein globales Newswire, ein Meldepflichtenservice, Investor Targeting und Kontaktmanagement, sowie eine Insiderlistenverwaltung. Diese sind in der cloudbasierten Plattform EQS COCKPIT gebündelt, um die Arbeitsprozesse von Investor Relations-, Kommunikations- und Compliance- Verantwortlichen zu optimieren. Darüber hinaus bietet EQS Group eine innovative Whistleblowing- und Case-Management- Software, Webseiten, digitale Berichte und Webcasts an.



Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute ist der Konzern mit mehr als 450 Mitarbeitern in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt vertreten. (20.04.2020/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - EQS Group-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen und Alexander Langhorst, Aktienanalysten von GSC Research, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS) von "kaufen" auf "halten" herab.Seit ihrer Gründung am 3. Februar 2000 habe sich die EQS Group AG von einem Lösungsanbieter für Online Investor Relations zu einem der international führenden RegTech-Anbieter entwickelt. Im vergangenen Geschäftsjahr 2019 sei nun planmäßig der Höhepunkt der Investitionsoffensive "EQS Cloud 2020" überschritten und damit die Wende in der Ertragsentwicklung vollzogen worden. Im Rahmen der Transformation in ein Technologieunternehmen wolle die Gesellschaft in fünf Jahren zum führenden europäischen Cloud-Anbieter für globale Corporate-Compliance- und Investor-Relations-Lösungen aufsteigen.Von Auswirkungen der Corona-Krise sei das Unternehmen im laufenden 20. Jubiläumsjahr bisher verschont geblieben. Im Gegenteil hätten sich vor allem bei der Nachfrage nach Webcasts deutlich positive Effekte ergeben. Zusätzlich profitiere EQS nun auch von der Möglichkeit zur Durchführung "virtueller Hauptversammlungen". Hier könnte die Gesellschaft ebenso wie mit ihren anderen erprobten Lösungsangeboten in der aktuellen Krise auch nachhaltig neue Kunden gewinnen. Dabei könnten sich die Analysten vorstellen, dass auch nach der Krise das Instrument einer zumindest zusätzlich zur Präsenzveranstaltung virtuell durchführbaren Hauptversammlung erhalten bleibe.Zudem würden die Analysten es für wahrscheinlich halten, dass sich infolge der Corona-Krise die Digitalisierung, die neben Regulierung und Globalisierung einen der drei Hauptwachstumstreiber für EQS darstelle, weiter beschleunige. Wenngleich die Analysten im Jahresverlauf auch bei dem RegTech-Anbieter temporär gewisse negative Effekte aus der Corona-Krise erwarten würden, würden sie grundsätzlich von dessen cashflow-starkem Geschäftsmodell mit einem mehr als 80-prozentigen Anteil wiederkehrender Erlöse überzeugt bleiben. Zudem sei die Gesellschaft mit einer Eigenkapitalquote von 52 Prozent zum Bilanzstichtag unverändert solide aufgestellt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze EQS Group-Aktie: